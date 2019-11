Yeni yılda zam yağmuru

Enflasyon düştü diye sevinenlere kötü haber geldi. Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl başında iğneden ipliğe her şeye yüzde 22.58 zam geleceğini bildirdi. TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak.

Buna göre 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. İğneden ipliğe yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek.

TRAFİK CEZALARI 2019 2020 Emniyet Kemeri Kullanmamak 108 TL 132 TL Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak 235 TL 288 TL Kırmızı Işıkta Geçmek 235 TL 288 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 235 TL 288 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 488 TL 598 TL Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1.002 TL 1.228 TL Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1.002 TL 1.228 TL Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1.256 TL 1.539 TL Alkol Testine İtiraz Etmek 2.869 TL 3.516 TL

HARÇ VE TRAFİK

Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere iğneden ipliğe bir çok kamu mal ve hizmete yeni yıldan itibaren her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. YDO her yıl ekim ayı üretici fiyatlarının açıklanmasıyla netleşiyor. TÜİK verilerine göre YDO bu yıl yüzde 22.58 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 14.47 olan YDO nedeniyle bu yıl yıl başından itibaren her şeye yüzde 14.47 zam yapılmıştı.

HARÇLAR 2019 2020 Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı 1.500 TL 1.838 TL Pasaport Harcı (1 yıllık) 248.45 TL 304.5 TL Pasaport Harcı (4-10 yıllık) 812 TL 995 TL Tapu Harcı 288 TL 353 TL İcraya Başvuru Harcı 44.5 TL 54.5 TL Ehliyet Harcı (B Sınıfı) 613 TL 751 TL

Vatandaş yüzde 8.55'e düşen tüketici enflasyonuna sevinirken üretici fiyatlarındaki zamların büyüttüğü yüzde 22.58'lik YDO halka zam olup yağacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek. Ancak adeta uçan kuştan para almaya çalışan ekonomi yönetiminin böyle bir indirimi yapması beklenmiyor.

DAMGA VERGİLERİ 2019 2020 KDV Beyanı 48 59 SGK Prim Beyanı 36 44

TELEFON GETİREN 1.838 TL ÖDEYECEK

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek. En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (1-3 yaş otomobil) 2019 2020 1300 cc altı 861 1.055 1300-1600 cc altı 1.499 1.837

EMLAK VERGİLERİ DE ARTACAK

Yasa gereği Emlak Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle YDO en düşük düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.29 oranında artacak. Bunun yanı sıra çöp ve atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en az YDO oranı kadar zamlanacak.