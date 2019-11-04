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Yeni yılda zam yağmuru

Yeni yılda vatandaşın üzerine yağacak zamların oranı netleşti. TÜİK’in resmi verilerine göre yıl başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek..

Erdoğan SÜZER
12:30 -
Haberler Ekonomi
Yeni yılda zam yağmuru

Enflasyon düştü diye sevinenlere kötü haber geldi. Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl başında iğneden ipliğe her şeye yüzde 22.58 zam geleceğini bildirdi. TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak.

Buna göre 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. İğneden ipliğe yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek.

TRAFİK CEZALARI20192020
Emniyet Kemeri Kullanmamak108 TL132 TL
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak235 TL288 TL
Kırmızı Işıkta Geçmek235 TL288 TL
Hız Sınırını %10-30 Aşmak235 TL288 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak488 TL598 TL
Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak1.002 TL1.228 TL
Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa)1.002 TL1.228 TL
Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa)1.256 TL1.539 TL
Alkol Testine İtiraz Etmek2.869 TL3.516 TL

HARÇ VE TRAFİK

Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere iğneden ipliğe bir çok kamu mal ve hizmete yeni yıldan itibaren her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. YDO her yıl ekim ayı üretici fiyatlarının açıklanmasıyla netleşiyor. TÜİK verilerine göre YDO bu yıl yüzde 22.58 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 14.47 olan YDO nedeniyle bu yıl yıl başından itibaren her şeye yüzde 14.47 zam yapılmıştı.

HARÇLAR20192020
Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı1.500 TL1.838 TL
Pasaport Harcı (1 yıllık)248.45 TL304.5 TL
Pasaport Harcı (4-10 yıllık)812 TL995 TL
Tapu Harcı288 TL353 TL
İcraya Başvuru Harcı 44.5 TL54.5 TL
Ehliyet Harcı (B Sınıfı)613 TL751 TL

Vatandaş yüzde 8.55'e düşen tüketici enflasyonuna sevinirken üretici fiyatlarındaki zamların büyüttüğü yüzde 22.58'lik YDO halka zam olup yağacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebilecek. Ancak adeta uçan kuştan para almaya çalışan ekonomi yönetiminin böyle bir indirimi yapması beklenmiyor.

DAMGA VERGİLERİ20192020
KDV Beyanı4859
SGK Prim Beyanı3644

TELEFON GETİREN 1.838 TL ÖDEYECEK

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek. En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (1-3 yaş otomobil)20192020
1300 cc altı8611.055
1300-1600 cc altı1.4991.837

EMLAK VERGİLERİ DE ARTACAK

Yasa gereği Emlak Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle YDO en düşük düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.29 oranında artacak. Bunun yanı sıra çöp ve atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en az YDO oranı kadar zamlanacak.

cep telefonu ehliyet Ekim ayı Ekonomi emekli Emniyet enflasyon Haber otomobil para SGK trafik zam
Son güncelleme: 12:48 04.11.2019
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