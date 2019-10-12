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Yüzde 9.26 enflasyona halk inanmıyor

İYİ Parti, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına halkın inanmadığını savunarak TBMM’ye araştırma önergesi verdi. AKP oyları ile reddedilen önergede, “Çaya yüzde 30, elektriğe yüzde 50, doğalgaza yüzde 35, köprü geçişlerine yüzde 20, şekere yüzde 16, sigaraya yüzde 50, öğrenci yurtlarına yüzde 20, akaryakıt ve temel gıdalara zam üstüne zam gelirken nasıl oluyor da enflasyon düşüyor, 9.26 oran nasıl çıkıyor” diye soruldu.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Yüzde 9.26 enflasyona halk inanmıyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine kimse inanmadığını savundu ve “Bir yıl önce eylül ayı tüketici enflasyonu yüzde 6.30, yıllık ise yüzde 24.52 olarak açıklandı. Enflasyonu hesaplayan birimin başındaki TÜİK Başkan Yardımcısı görevinden alındı, TÜİK'in başına da Yinal Yağan atandı. Bu kişi çok başarılı olmuş ki enflasyonu sürekli düşürüyor. Çarşıya pazara çıkın gerçek enflasyonu görün, mutfakta yangın var, tencere kaynamıyor” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu

Kamu kurumlarına güven kalmadı

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TÜİK başta olmak üzere devletin kurumlarına güven kalmadığını söyledi. AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise TÜİK'in daha önce açıkladığı rakamların doğru kabul edildiği hatırlattı ve “Devlet kurumlarını şaibe altında bırakmayalım. Enflasyon yüzde 20 çıkınca TÜİK'i güvenilir buluyorsunuz, yüzde 9'a düşünce TÜİK güvenilmez oluyor” dedi.

Son güncelleme: 05:52 12.10.2019
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