Yüzde 9.26 enflasyona halk inanmıyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine kimse inanmadığını savundu ve “Bir yıl önce eylül ayı tüketici enflasyonu yüzde 6.30, yıllık ise yüzde 24.52 olarak açıklandı. Enflasyonu hesaplayan birimin başındaki TÜİK Başkan Yardımcısı görevinden alındı, TÜİK'in başına da Yinal Yağan atandı. Bu kişi çok başarılı olmuş ki enflasyonu sürekli düşürüyor. Çarşıya pazara çıkın gerçek enflasyonu görün, mutfakta yangın var, tencere kaynamıyor” dedi.

Kamu kurumlarına güven kalmadı

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TÜİK başta olmak üzere devletin kurumlarına güven kalmadığını söyledi. AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise TÜİK'in daha önce açıkladığı rakamların doğru kabul edildiği hatırlattı ve “Devlet kurumlarını şaibe altında bırakmayalım. Enflasyon yüzde 20 çıkınca TÜİK'i güvenilir buluyorsunuz, yüzde 9'a düşünce TÜİK güvenilmez oluyor” dedi.