Ziraat odalarından açıklama: Zeytine verilen destek yetersiz

Zeytine verilen destek ödemesi ziraat odaları tarafından yetersiz karşılandı. CHP’li Sarıbal, “Zeytin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Ama bugün zeytin üreticisi kan ağlıyor. Ekonomik kriz sonrası tüketicinin alım gücü düştü. Yüksek kredi faizleri nedeniyle küçük esnaf, orta ölçekli sanayici zeytin almaz oldu. Bu faizlerle kredi çekip zeytin alamıyor. 2018 yılında da böyle oldu, 2019’da da aynı şey yaşanıyor. Zeytin fiyatları maliyetini karşılayamaz noktaya düştü. Tüccar yok, destek yok. Yanıbaşımızdaki Yunanistan zeytine 1 euro destek verirken, daneye 1,5 TL destek verirken biz adeta üretici ile alay edercesine, 15 kuruş destek veriyoruz. Üretici desteklenmezse gelecekte zeytini de başka yerden almak zorunda kalacağız” dedi.

VERİLEN DESTEK 15 KURUŞ MALİYET 4,35 TL

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, “Bunun daha önce mücadelesini çok verdik. Sofralık zeytine prim desteği verilmesi için, 2013 yılında dönemin CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ile birlikte 4 ilçe de toplam 11 bin imza toplamıştık. Meclis Bütçe Komisyonuna kadar gitti. Ancak, Eski AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Bölgenin böyle bir desteğe ihtiyacı yok” demesiyle geri çekilmişti. Bugün bu desteğin tekrar gündeme gelmesi sevindirici fakat yeterli değil. Biz o dönem bile bu desteğin kliogram başı 50-60 kuruş olmasını istemiştik. Zeytin yağına 80 kuruş prim desteği var. En kötü ihtimal 35 kuruş olur diye düşünüyordum. 15 kuruş çok düşük bir para. Hiçbir şeyi karşılamaz. Belki de çiftçi bunun girişiminde bile bulunmayacak. Çünkü bu yıl çiftçinin zeytinde kilo başı maliyeti 4,35 TL. İşçi yevmiyesi 100-130 TL. Gerisini siz düşünün” dedi.

“EKONOMİK DURUM ORTADA”

Bursa Ziraat Odaları il Koordinasyon Kurulu Başkanı Raif Döner, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir fuar açılışında sofralık zeytinde kilogram başı prim desteği başlattıkları için kendisine teşekkür ettim. Fakat bunun yeterli olmadığını da kendisine ifade ettim. Sayın bakan da önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ele alınacağını söyleyerek, “İsterdik ki 20-25 kuruş verelim. Bütçe ve ekonomik durumumuz ortada. Bu bir başlangıç. Önümüzde ki yıllarda inşallah daha iyi olur” ifadelerini kullandı. Şuan 15 kuruşluk zeytin prim desteği yeterli değil. Maliyetlerimiz çok arttı. Özellikle mazot ve ilaçta ki dışa bağımlılık, zeytin üreticisini mağdur ediyor. Burada daha kapsamlı, daha geniş desteğe ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.