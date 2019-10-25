AKP yıllar sonra geri adım attı… Olan Kadir Topbaş’a oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 2017 yılının temmuz ayı oturumlarında CHP grubunun muhalefeti, AKP grubunun “evet” oyları ile kabul edilen 5 imar dosyası, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle veto edilmişti.

Tekrar görüşülmek üzere meclise gönderilen imar dosyaları 21 Eylül 2017 tarihli meclis oturumunda gündeme alınmıştı. AKP grubu, Topbaş'ın vetosuna direnerek kararından dönmemiş, plan değişikliklerini aynen geçirmişti. Plan değişiklikleri tartışmalar arasında yine CHP'nin muhalefeti ile kabul edilmişti. Kadir Topbaş ertesi gün yani 22 Eylül 2017 tarihinde 13 yıldır sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

YOL İÇİN AYRILAN BÖLÜM DE KONUT ALANI OLDU

Topbaş'ın istifası ile sonuçlanan veto krizinde meclise iade edilen imar dosyalarından biri 2 yıl sonra tekrar İBB Meclis gündemine geldi. O dosya, Beşiktaş Ortaköy'de 1641 metrekare büyüklüğünde olan konut, park ve yol alanında kalan parsel ile ilgiliydi. 1993 tarihli planlarda 1641 metrekarelik parselin yaklaşık 953 metrekaresi yol, 208 metrekaresi yeşil alan, 480 metrekaresi konut alanı olarak düzenlenmişti. Beşiktaş Belediyesi 2016 yılında parselin yol fonksiyonunda kalan bölümünün bir kısmının da konut alanına alınması için plan değişikliği hazırlanmıştı. Hazırlanan plan İBB'ye gönderilmiş ve Topbaş'ın istifası ile sonuçlanan veto krizi sırasında tartışmalar arasında onaylanmıştı.

KURULDAN GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Meclisin Topbaş'ın vetosuna rağmen direndiği plan değişikliğine askı sürecinde İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 Haziran 2018 tarihli kararı ile mevzuat ve usul gereği kendilerinden görüş alınmaması nedeniyle itiraz etti. Bunun üzerine usul yönünden eksikliğin giderilmesi için kuruldan “uygundur” görüş alındı ve plan yeniden değerlendirilmek üzere İBB Meclisine iletildi. Konu 17 Ekim 2019 tarihli meclis oturumunda gündeme alındı. Ve 2 yıl sonra İBB Meclisi, Topbaş'ın veto kararına uygun hareket ederek 1993 tarihli plan şartlarının korunmasına oybirliği ile karar verdi. Yani plan değişikliğine onay vermedi. Böylece 2 yıl önce Topbaş ve CHP grubunun bu plan değişikliğine yönelik itirazı kabul edilmiş oldu.