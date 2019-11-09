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Çinliler’den 594 milyon dolarlık yalanlama

Yeşil Holding önceki gün  dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC’nin, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 projesini 594 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Ancak bankadan dün akşam yalanlama geldi…

Sozcu.com.tr
08:47 -
Haberler Emlak
Çinliler’den 594 milyon dolarlık yalanlama

Turgut İlaç’ın sahibi olduğu Levent’teki Fako İlaç Fabrikası’nın arazisi üzerine inşa edilen 220 metre yüksekliğindeki İstanbul Tower 205 adlı projenin satışına yalanlama geldi.

Önceki gün Yeşil Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaparak, “Yeşil GYO'nun yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.'nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere; ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı'ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı'nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.” dedi.

Bu açıklama üzerine basın yayın organları projenin satışını okurlarına duyurdu. Ancak dün akşam ICBC Turkey tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Holding'in “teklifi kabul ettik” duyurusu yalanlandı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, “07 Kasım 2019 ve 8 Kasım 2019 tarihlerinde bazı internet siteleri ve basın-yayın organlarında çıkan “ICBC Bank İstanbul Tower’ı satın aldı” şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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Son güncelleme: 08:55 09.11.2019
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