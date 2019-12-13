Devletten satılık çürük lojman

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ataköy Karlıtepe Mahallesi'nde yer alan Yunus Emre Sitesi'ndeki S-4 blokunu satışa çıkardı. İçerisinde 98 daire bulunan ve üç bitişik binadan oluşan yapı bir süre önceye kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli tarafından lojman olarak kullanılıyordu. Haziran 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON A.Ş binayı deprem güvenliği açısından inceledi. Lojmanın taşıyı sistem rölövesi çıkartıldı, karot numunesi alındı ve bilgisayar ortamında modellenen binada deprem analizi yapıldı. Ayrıca betonarme yapının korozyon ve karbonatlaşma testleri yapıldı.

‘KULLANILAMAZ HALDE' DENİLDİ

Söz konusu incelemelerinden ardından hazırlanan 603 sayfalık analiz raporunda “Binanın konut olarak kullanılması için gerekli olan can güvenliği performans seviyesini sağlamadığı görülmüştür” yazıyordu. Raporun sonuç bölümünde birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yer alan yapılarda minimum C20 betonu kullanılması şartı arandığına dikkat çekilerek, mevcut binada beton değerinin C13 olduğu, söz konusu yapının deprem yönetmeliği şartlarını sağlayamadığı belirtildi. Bu raporun ardından Devlet Arşivleri'nin 98 personeli kiracı oldukları lojmanı boşalttı.

BİNANIN CAN GÜVENLİĞİ YOK

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde internette yayınladığı ilan ile söz konusu dairelerin satışa çıkarıldığını duyuruldu. Açık teklif usulü ihaleyle 7 – 8 – 9 Ocak 2020 tarihleri arasında elden çıkarılacak olan taşınmazlar için 665 bin lira ile 845 bin lira arasında değişen tutarlarda değer biçildi. Deprem riski altına olduğu için boşaltılan ve “can güvenliği olmadığı” belirtilen dairelerin devlet tarafından satışa çıkartılması şaşkınlık yarattı. “Ayıplı malın” satış şartnamesine de özel madde koyarak “tüm sorumluluk alıcıya aittir” denildi.

İŞTE O RAPOR

50 bin lojman satılacak

Kamuya ait lojmanların, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurularak ihale yoluyla satılmasının önü 29 Eylül 2019 günü Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre göre, toplam 249 bin kamu lojmanı bulunuyor. Bunlardan 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.

ÖDEME SÜRESİ 10 YIL

İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.