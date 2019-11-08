Emlak Konut’un kârı yüzde 81 geriledi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO 2019 Ocak – Eylül dönemine ait faaliyet raporunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda dün akşam yayınlanan finansal tablolara göre şirketin kârı 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 gerileyerek, 212.2 milyon lira oldu. Emlak Konut GYO, Ocak – Eylül 2018 döneminde 1.1 milyar lira kâr elde etmişti.

2019 yılında 1.2 milyar lira kâr elde etmeyi hedeflediğini açıklayan Emlak Konut GYO hedefi de tutturamadı.

Emlak Konut GYO yılın ilk dokuz ayında bin 310 bağımsız bölümde 2 milyar lira değerinde ön satış gerçekleştirdi. Satışların 483 milyon liralık kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı.



Devam eden 35 projesi bulunan şirketin gelir paylaşımlı projelerinde satış oranı yüzde 10'da kalırken, anahtar teslim projelerindeki toplam 4 bin 380 konutun bin 446'sı satılabildi.

4.8 milyar lira değerinde 3 milyon 238 bin metrekare büyüklüğünde arsa portföyüne sahip Emlak Konut GYO’ nün 10 milyar 406 milyon lira finansal yükümlülüğü bulunuyor.