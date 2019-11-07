Göl manzaralı rant

Sibel GÜLERSÖYLER

İstanbul Küçükçekmece'de Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilen, 1 milyon metrekarelik dev arazi, merkez kampüsün Maltepe'deki Orgeneral Kenan Evren Kışlası'na yapılması kararı üzerine TOKİ'ye devredildi.

21 EYLÜL'DE İPTAL ETTİ

TOKİ'nin de Konut A.Ş.'ye sattığı arazinin ‘yüksek öğretim' olan imar durumu konut+ticaret olarak belirlendi ve arazide yapılaşmanın önü açıldı. Ancak İstinaf Mahkemesi 21 Eylül'de, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle arazinin nazım ve uygulama imar planlarını iptal etti.

İmar planlarının iptalinden 44 gün sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkeme kararını yok sayarak, arazinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerini, re'sen onayladı ve askıya çıkardı. Yeni planlarda, yüzde 30'u ticaret, yüzde 70'i konut alanı olan arazinin ticaret alanının konut+ticaret olarak yüzde 40'a yükseltildiği, yüzde 60'ının ise donatı alanı olduğu görüldü.

Duruma tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Özlerine dönmeleri uzun sürmedi. AKP'nin İstanbul politikası tektir ve hiç değişmez. İstanbul'un rantını kullanmak, ihanete devam etmek istiyorlar. Biz de buna asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.