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İstanbul’da 594 milyon dolarlık gayrimenkul satışı

Dünyanın en büyük bankalarından Çinli ICBC Bankası, Zincirlikuyu'da yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 projesini 594 milyon dolara satın aldı.

Sozcu.com.tr
15:31 -
Haberler Emlak
İstanbul’da 594 milyon dolarlık gayrimenkul satışı

İstanbul'un iş ve finans merkezi Levent’te inşa edilen İstanbul Tower 205 satıldı.

Yeşil GYO bir süredir kulislerde dolaşan bilgiyi teyit etti ve varılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle;

“Yeşil GYO’nun yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş.’nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi’nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi talepleri ve bazı internet sitelerinde yer alan spekülatif haberlerin önüne geçmek adına Zincir Yapı A.Ş.’nin tarafımıza iletmiş olduğu üzere; ICBC Bankası, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, İstanbul Tower 205’i 594 milyon dolar (550 milyon dolar + KDV) bedel ile alım teklifinin Zincir Yapı’ya tebliğ edilmiş olduğunu ve Arsa Sahibi ile Zincir Yapı’nın da bu teklifi kabul ettiğini yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.”

Zincir Yapı’nın ortakları arasında Yeşil GYO’nun yanı sıra Doğa Koleji’nin de sahibi olan Metal Yapı Konut bulunuyor.

Büyükdere Caddesi Dolar internet istanbul
Son güncelleme: 15:44 07.11.2019
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