İstanbul’u kaybedince o araziyi park yaptılar

Meclis usulüne ve imar mevzuatına aykırı yapılan değişiklik tartışma yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “312 milyon liraya bir araziyi, 10 ay önce proje geliştirip satışa çıkartan yönetim, ‘Ben burayı yeşil alan yapacağım' diye önümüze getiriyor. Milletin 312 milyon lirasını da çöpe atıyorsun” dedi.

KİPTAŞ SATIN ALDI

İmamoğlu'nun değindiği Başakşehir'deki arazinin satış süreci ve ödenen rakamlar da ortaya çıktı. KİPTAŞ, 100 bin metrekarelik araziyi satın aldı ve arazi üzerinde konut projesi geliştirdi. Arazi için KİPTAŞ'ın kasasından toplamda 324 milyon lira çıktı. Arazi, 2018 Aralık'ta İmar A.Ş.'ye satıldı. AKP, 324 milyon lira harcanan arsayı, İmamoğlu başkan olunca yeşil alan ilan etti.