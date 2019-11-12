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İstanbul’u kaybedince o araziyi park yaptılar

AKP’liler, İBB Meclisi’ne “ek gündem teklifi” verip belediyenin iştiraki İmar A.Ş.’ye ait bazı arazilerin yeşil alan ilan edilmesini sağladı.

Özlem GÜVEMLİ
05:30 -
Haberler Emlak
İstanbul’u kaybedince o araziyi park yaptılar

Meclis usulüne ve imar mevzuatına aykırı yapılan değişiklik tartışma yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “312 milyon liraya bir araziyi, 10 ay önce proje geliştirip satışa çıkartan yönetim, ‘Ben burayı yeşil alan yapacağım' diye önümüze getiriyor. Milletin 312 milyon lirasını da çöpe atıyorsun” dedi.

İMAMOĞLU, ‘MİLLETİN PARASINI ÇÖPE ATIYORSUNUZ' DEMİŞTİ
AKP döneminde KİPTAŞ bu arazi için konut projesi geliştirdi. Yönetim CHP'ye geçince, arazi AKP'lilerin girişimiyle yeşil alan ilan edildi.

KİPTAŞ SATIN ALDI

İmamoğlu'nun değindiği Başakşehir'deki arazinin satış süreci ve ödenen rakamlar da ortaya çıktı. KİPTAŞ, 100 bin metrekarelik araziyi satın aldı ve arazi üzerinde konut projesi geliştirdi. Arazi için KİPTAŞ'ın kasasından toplamda 324 milyon lira çıktı. Arazi, 2018 Aralık'ta İmar A.Ş.'ye satıldı. AKP, 324 milyon lira harcanan arsayı, İmamoğlu başkan olunca yeşil alan ilan etti.

Son güncelleme: 23:24 11.11.2019
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