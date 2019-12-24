Kanal, 89 milyon metrekare araziyi imara açacak

AKP iktidarı tarafından Nisan 2011'de çılgın proje olarak tanıtılan ve son günlerde siyaset arenasının gündemini meşgul eden Kanal İstanbul Projesi'nde geri sayım başladı. SÖZCÜ rant tartışmalarının odağındaki Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahındaki mülkiyet haritasına ulaştı. Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden, Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'e ulaşan güzergahta yer alan projenin mülkiyet analizine göre, 45 kilometre uzunluğundaki bölgede arazilerin büyük bir kısmı şahıs ve şirketlere ait görünüyor.

5 BİN 908 ÖZEL PARSEL: Kanal İstanbul kapsamında yapılan toplam 8 bin 300 parsel bulunuyor. Bu parsellerin 5 bin 908'inin yani yüzde 71'inin özel mülkiyet olduğu tespit edilirken yüzde 7'sinde ise diğer kamu kuruluşlarıyla ortak olan şirketlere ait paylar bulunuyor. Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah toplam 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın 37.5 milyon metrekaresi su yolu için kullanılacak. 25.5 milyon metrekaresi ise kamusal alan ihtiyacını karşılayacak. Geriye kalan 89 milyon metrekarelik alanda ise kanal manzaralı villa, apartman ve çok katlı sitelerden oluşacak yapılar, alış veriş merkezleri, oteller, okullar, limanlar ve kamu binaları yer alacak.

KAMULAŞTIRMANIN FATURASI: Kanal İstanbul'un geçeceği özel arazilerde yapılacak kamulaştırma çalışmalarının ardından, tarımsal arazi ve ormanlar yok olacak. Ayrıca, proje güzergahında yer alan 440 meradan, 13 milyon 437 bin metrekare büyüklüğündeki 418'inin mera niteliği kaldırılacak, 22'sinde ise tapu kaydında tedbir veya davalar olduğundan henüz çalışmalar sonlandırılamadı. Kaybolacak tarım ve mera alanları toplam 40 milyon 710 bin metrekare olurken, bu rakam projede kullanılacak toplam alanın yüzde 59.5'ine denk geliyor. Proje üzerinde 4.5 milyon metrekare de orman alanı bulunuyor.

YARISININ ŞİMDİLİK İMARI YOK: Maliyeti 75 milyar lira olması beklenen Kanal İstanbul Projesi'ni de içine alan 350 milyon metrekarelik alan 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla rezerv yapı alanı ilan edildi. Kanal İstanbul'u çevreleyen bu alanın yarısının imarı bulunmuyor. Diğer yarısında ise yerleşim alanları, sit alanları ve İstanbul Yeni Havalimanı yer alıyor.

MEZARLIKLAR KANALIN YANI BAŞINDA: Kanal İstanbul Projesi'nin yanı başında beş adet mezarlık yer alıyor. Bu mezarlıkların kanala olan uzaklığına bakıldığında Dursunköy'ün 250 metre, Altınşehir'in 340 metre, Sazlıbosna'ın 500 metre, Durusu'nun 780 metre ve Çilingir'in 1600 metre uzaklıkta olduğu görülüyor.

Kanal İstanbul'un 1595 sayfalık ÇED raporu çıktı

Kanal İstanbul Projesi'nin son şekli verilen bin 595 sayfalık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca yeterli bulunup kabul edildi. Raporda, proje kapsamında kıyı yapıları, yat ve konteyner limanları ile lojistik merkezleri olduğu belirtidi. Projenin, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavuktöy ilçelerinde yürütüleceği vurgulandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çınar Mühendislik'e hazırlatılan ÇED Raporu, 10 gün boyunca İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nun yeniden toplanmasını isteyebilecek.

Karadeniz'in sahil şeridi 38 kilometre doldurulacak

Küçükçemece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü güzergahında hayata geçirilecek Kanal İstanbul projesinde çıkarılacak 1 milyar 155 milyon metreküp hafriyatla, Marmara Denizi'nde 3 yapay ada yapılması planlanıyordu. Mali açıdan etkin görülmediği için çıkarılan toprak ile Karadeniz kıyısında 38 kilometrelik kıyı dolgusu yapılacak. Su yolu için 166 milyon metrekarelik alanda imar düzenlemesi gerçekleştirilecek projenin, hazırlık, kazı çalışmaları ve diğer imalatlarla birlikte 7 yılda tamamlanması hedefleniyor.