O arazi ranta kapatıldı

İBB Meclisi'nin 12 Eylül tarihli oturumunda İstanbul'un en değerli arazilerinden Sarıyer Seyrantepe'deki İBB şirketlerinden İmar A.Ş'ye ait 68 dönümlük arazinin kaderi değişti.

Arazinin planlama geçmişi 2005 yılına dayanıyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde İBB'nin Saraçhane'deki tarihi binasını müze ve kültür merkezine dönüştürüp tüm hizmet binalarını Seyrantepe'deki 68 dönümlük arazisine taşımak için 2005 yılında inşaata başlandı. Bodrum katında metro istasyonu ve otoparkların bulunacağı İBB Seyrantepe Merkez Hizmet Binası projesi 2017 yılına gelindiğinde rafa kalktı.

18 Ocak 2017 tarihinde mülkiyeti İBB'nin şirketi İmar A.Ş'ye geçen arazinin imarı, bir sonraki ay İBB Meclisi tarafından tartışmalı şekilde değiştirildi. Plan değişikliği ile 68 dönümlük araziye 65 kata kadar “rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, apart otel” yapılmasının önü açıldı.

İTİRAZ 2 YIL SONRA GÜNDEME ALINDI

Tepki çeken plan değişikliği 2017 yılının nisan ayı içinde askıya çıktı ve askı süreci içinde plana itiraz edildi. 2 yıl önceki itiraz da Ekrem İmamoğlu İBB başkanı seçildikten 3 ay sonra İBB Meclis gündemine geldi. İtiraz dilekçesinde plan değişikliğinin iskan edilecek nüfusu arttırıcı nitelikte olduğu vurgulandı. İtirazı değerlendiren AKP'li üyelerin çoğunlukta olduğu İmar Bayındırlık Komisyonu da dikkat çeken bir karar aldı.

Komisyon raporunda, arazinin daha önce Maliye hazinesine ait iken “metro nihai bakım ve depo alanı” olarak kullanıldığı, emniyet personelinin konut ihtiyacının karşılanması için 344 adet konutun Maliye'ye devredilmesinin talep edilmesi üzerine de yapılan protokole göre alanın mülkiyetinin İBB'ye geçtiği anlatıldı

. 2007 tarihli planlarda alanın “metro ve triyaj alanı” olarak planlandığı hatırlatıldı. Daha sonra araziye Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının yapılmasının planlandığı belirtildi.

İtiraza konu olan ve en son yapılan 21 Şubat 2017 tarihli plan değişikliğinde alanın kısmen kamuya gelir getirecek şekilde planlandığı ifade edildi. Tüm bu hususlar incelenerek, kamusal donatı alanı ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılan nihai değerlendirmede alanın “metro ve triyaj alanı olarak kullanılması gerektiğine karar verildi. Ve 2007 tarihli plan koşullarına geri dönülerek rezidans, AVM, otel yapımından vazgeçildi. Karar oybirliği ile kabul edildi.

AKP döneminde gerçekleştirilen plan değişikliklerine yapılan itirazların neredeyse tamamına reddeden komisyonun bu itirazı uygun bulması dikkat çekti.

İKTİDARI KAYBEDİNCE BÖYLE OLDU

2 dönemdir İBB'de CHP Meclis Üyesi olan Nadir Ataman “Bu plan değişikliği İBB Meclisi'nde onaylanırken CHP olarak ret oyu kullandık, ağır eleştiriler yaptık. Arazinin sahibi belediye iştiraki olan İmar A.Ş, plan değişikliğini yapan da Kadir Topbaş idi. İktidarı kaybettikten sonra İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler tarafından bu kez aynı yer yerle ilgili eski plan şartlarına dönülmesine karar verdi. Neredeyse 10 emsale varan bir inşaat yoğunluğu öngörülürken şimdi tam tersi yapıldı. Böyle siyaset mi olur? Böyle şehir mi planlanır? Onun için İstanbul katledildi. Zaten biz CHP olarak İmar A.Ş eliyle böyle bir yapılaşmaya müsaade etmezdik, korkmayın. Biz şehri talan etmeye değil özüne döndürmeye geldik” dedi.