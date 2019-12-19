TOKİ 10 ayda 30 bin konut sattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’nda, 2018 ve 2019 yılında inşaat ve gayrimenkul sektörleri için pek çok düzenlemenin ve yeniliğin hayata geçirildiğini vurguladı.

Yaptıkları tüm düzenlemeler ve yeniliklerle inşaat sektörüne yeni bir hareket, yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçesi ve yüzlerce yeni sosyal donatı projesiyle çok büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Kurum, son 18 yılın şehircilik çalışmaları açısından bir seferberlik dönemi olduğunu belirterek, “TOKİ Başkanlığımızla 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırımla 857 bin konut ürettik. Sosyal donatılar dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm inşa ettik. Piyasa şartlarında ev alamayan dar gelirli, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olup 3,5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk.” dedi.

Kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil tüm projeler için 2019’da yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Halen 317 şantiyemizde yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam ediyor. Bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol alarak 59 ilimizde projelerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla başlattık, sürdürüyoruz. 72 bin öğrencimize sıcacık yurtlar, 40 bin yatak kapasiteli son derece modern hastaneler yaptık, yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza öncelik tanıyor, engelli çocuklarımızın geleceğe neşeyle bakmaları için özel parklar üretiyor, engelsiz yaşam merkezleri yapıyoruz. Bugüne kadar 24 bin derslikli 1083 okul yaptık, çocuklarımızın eğlenebildikleri, eğitim alabildikleri kreşler, çalışan anneler için gündüz bakımevleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu vatan için canlarını vermiş şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize öncelik tanıyor, 30 yıl vadeli faizsiz kredi vererek istedikleri yerden beğendikleri konutları almalarını sağlıyoruz.”

Bakan Kurum, TOKİ’nin yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Ürettiğimiz 6 bin 200 son derece modern binalarımızla Endonezya’da, Sri Lanka’da, Pakistan’da ve Somali’de başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum varsa orada olduk. Hastane gerekiyorsa hastane, okul gerekiyorsa okul, ev gerekiyorsa ev yaptık, mazlumların dertlerine ortak olduk, dualarını aldık, almaya da devam ediyoruz. Yine, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, dost kardeş ülke Arnavutluk’a 500 konut yapıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, konutlarımızı en kısa sürede tamamlayıp, depremde zarar görmüş kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugün TOKİ’miz sadece bina yapan bir kurum olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet kuruluşlarından biri olmuştur. Dünyanın vicdanı olan Türkiye’nin kutlu mesajını, evrensel mesajını, ürettiği sıcacık yuvalarla tüm dünyaya ulaştıran bir kurum olmuştur.”

“TOKİ yeşil alan üretimiyle de anılacak”

TOKİ denilince akla daha çok sosyal konutların geldiğini aktaran Kurum, TOKİ’nin artık millet bahçeleri, yeni stadyumlar, yeşil alan üretimi ve 22 ekolojik koridorla da anılacağını bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

“Kentsel dönüşümde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz var. Bu konutların 300 binini bakanlık olarak biz yapıyoruz. Bu çerçevede 25 bini İstanbul’da olmak üzere 65 bin konutu ülke genelinde TOKİ eliyle dönüştürdük. Diğer hedefimiz 81 ilde, 81 milyon metrekare millet bahçesi, yeşil alanlar ve ekolojik koridorlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 9 metrekareden 15 metrekareye çıkarmaktır. 2020 yılında, 38 ilde millet bahçelerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.”

“Bu yıl 197 ihale gerçekleştirildi”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise bugüne kadar yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında toplam 4 bin 447 ihale yaptıklarını belirtti.

İhalelere Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yaklaşık 2 bin 250 yüklenicinin katıldığını ve 870 müteahhidin idareden iş aldığını aktaran Bulut, “2019 yılında ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirilmiştir. TOKİ’nin şu anda aktif olarak çalıştığı yüklenici sayısı iş ortaklıklarıyla birlikte 197, müşavir sayısı da iş ortaklıklarıyla beraber 24’tür.” dedi.

Bulut, bu yıl kasım sonu itibarıyla ödedikleri hak ediş tutarının 9 milyar 62 milyon lira olduğuna, 17 yıl içinde güncellenmiş rakamla birlikte yaklaşık 160 milyar liralık ihale gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu inşaatlarımızda halen mevsim şartlarına bağlı olarak toplam 21 bin 397 teknik eleman ve işçi çalışmaktadır. Planlı, uygun nitelikte ve kaliteli iş yapan müteahhitlerimiz çoğunlukta olmakla birlikte standartları yakalayamayan yüklenicilerin olduğunu da hepimiz biliyoruz. İdaremize zaman zaman yöneltilen eleştiriler standardı yakalayamayan yüklenicilerin yapmış olduğu imalatlardan kaynaklanmaktadır. Konut alıcılarının bu konudaki şikayetlerini gidermekle birlikte bu şikayetlerin bir daha oluşmaması için müşavirlere, müteahhitlere ve TOKİ mühendislerine büyük sorumluluklar düşmektedir. TOKİ olarak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri müteahhitlerin hak edişlerini zamanında ödemek, ihale kapsamındaki takvim içinde inşaatların ilerlemesini ve kalitesini kontrol etmekle birlikte gerekli önlemleri almaktır. Yükleniciler hak ediş dosyalarını idaremize verip faturalarını kestikten sonra 2 veya 3 gün içinde paralarını alabilmektedir. TOKİ olarak bu konuda hiçbir müteahhidimizi mağdur etmedik. İnşallah bundan sonra da etmeyeceğiz. Biz bu hassasiyeti gösterirken, yüklenici ve müşavirlerden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.”