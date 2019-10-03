Yerel yönetim yasası değişiyor

Yerel yönetimler yasasında değişiklik gündemde.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hazırladığı yasa taslağını bir hafta sonra Cumhurbaşkanı'na sunacak.

CHP ve MHP ile de konuyla ilgili görüşen Özhaseki, düzenlemeye ilişkin detayları CNNTürk TV Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile paylaştı.

Buna göre, yasa taslağında imar planlarıyla ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Plan tadilatlarında yetki belediye meclislerinde kalmaya devam edece ama denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. İmar planlarına kriter getirilecek ve şahsa özel parsel bazlı değişiklikler yapılmayacak.

Arsa değer artışında kamu pay alacak ve alınan pay kentsel dönüşümde kullanacak.

Her şehir için ayrı ayrı kentsel tasarım rehberi çıkarılacak. ve inşa edilecek yapılar bu rehberdeki kriterlere uygun olacak.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki hizmet ihtilafına sonlandırmayı amaçlayan taslakta belediye başkanlarının yakın akranalarında işe almasının yasaklanması öngörülüyor.

Taslağa göre, belediyelerin gelirleri vatandaşlara yük getirilmeden artırılacak ve şehirlerin gelir payı dağılımındaki dengesizilik girecek.

65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kurula bağlanacak. Sabah ve akşam gidiş ve çıkış saatlerinde 65 yaş üstü kullanıcılardan da ücret alınacak.

Taslak, ilgili bakan ve Cumhurbaşkanı'na sunulacak MHP ve CHP ile yapılacak ortak çalışmasının sonrasında Meclis gündemine gelecek.