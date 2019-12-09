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2020 bütçe görüşmeleri başladı… Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyareti

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden aylardır Meclis çalışmalarına katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye geldi. Bahçeli'ye, HDP Eş Genel Başkanları başta olmak üzere birçok milletvekili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

13:00 -
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2020 bütçe görüşmeleri başladı… Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyareti

TBMM’de 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

FOTO:AA – CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis’teki salona alkışlar eşliğinde geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katıldı.

FOTO:AA – Binali Yıldırım da Bahçeli’nin yanına giderek bir süre sohbet etti.

AKP’lisi, CHP’lisi, HDP’lisi bir çok milletvekili Bahçeli’nin sırasına giderek ona geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

FOTO:AA – Bahçeli, HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile de tokalaştı.

Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile de tokalaştı.

FOTO:AA

Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor.

FOTO:AA- Meclis’te bütçe sunumunun kitapçık hali de vekillere dağıtıldı.

BAŞKAN ŞENTOP HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

FOTO:AA – CHP’li Özgür Özel de Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.

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