2020 bütçe görüşmeleri başladı… Bahçeli’ye geçmiş olsun ziyareti

TBMM’de 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katıldı.

AKP’lisi, CHP’lisi, HDP’lisi bir çok milletvekili Bahçeli’nin sırasına giderek ona geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile de tokalaştı.

Milletvekili sıralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ve 2019 yılı ile ilgili rapor bulunuyor.

BAŞKAN ŞENTOP HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİNDE BULUNDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesine ilişkin sunumunu yapıyor.