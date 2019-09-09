257 yıllık tarihi konağa ödenek çıktı ama tek çivi çakılmadı

Bölge halkı, Hükümet Konağı'nın ilçeye kazandırılması için yetkililerin somut bir adım atmasını istiyor. Hükümet Konağı’nın, tescilli mimari özelliklerini kaybetmeden aslına uygun restore edilmesini Madenliler, yetkililerden duyarlı olmalarını istiyor.

“ASLINA UYGUN RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Tarihin konağın restorasyonuyla ilgili ödeneğin çıktığını söyleyen CHP Maden İlçe Başkanı Ümit Çiftçi “Bu konak Abdülhamit Han döneminden kalma. Böyle tarihi bir konağı bu halde görmek çok üzücü. Konağımızın restorasyonu konusunda gerekli ödenekler çıkmasına rağmen bir çalışma başlatılmadı. Maden Hükümet Konağı'nın tescilli mimari özelliklerini daha fazla kaybetmeden aslına uygun restore edilmesini ve Maden Kaymakamlığı'nın T.C. Maden Hükümet Konağı levhasıyla yeniden bu tarihi binada hizmet vermesini istiyoruz” diye konuştu.

“BİR SONUÇ ALINAMADI”

MHP Maden Meclis Üyesi Lütfiye Gürgün ise, “257 yıllık bir tarihten bahsediyoruz, 17 yıldır Kültür Bakanlığı'nda bu konak tescil edilmiş. İlçemizde aynı zamanda tarihi bir saat kulemiz var bu saat kulesinin restorasyonu yapıldı ama hükümet konağının restorasyonu hala yapılmadı. Gerekli yazışmalar yapıldı, dilekçeler verildi ama bir sonuç alınamadı” ifadelerini kullandı.

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KONAĞIN GEÇMİŞİ

Tarihi konak, 1762-1876 yılları arasında “Madeni Hümayun Emaneti Emin Sarayı”, sonrasında yapılan tadilatla da mutasarrıflık olarak kullanıldı. 1924-1926 yılları arası Valilik ve 1926-1987 yılları arasında da kaymakamlık binası olarak kullanılan tarihi konak, Elazığ'ın ilk mülki idare binası olması sebebiyle büyük önem taşıyor.