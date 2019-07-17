46 KHK’lı intihar etti!

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘'OHAL Raporu'' hazırladı. Raporda, ‘'Haksız ve hukuksuz'' biçimde işten çıkarılan 46 KHK mağdurunun, intihar ederek hayatlarına son verdiği belirtildi. İntihar edenlerin isim listesi de yayınlandı. Bu kişiler arasında bir Savcı bir Kaymakam, bir Doçent, 2 Emniyet Müdürü ve 2 Yarbay da bulunuyor.

Raporda ‘'OHAL ihlallerini incelemek üzere kurulan komisyon, mağduriyetleri onaylayan bir noter işlevi görmektedir. Komisyona 28 Haziran 2019 itibariyle yapılan 126 bin 200 başvurunun 77 bin 900'ü karara bağlanmış ve bunların sadece 6 binini kabul edilmiştir. Yüzde 93 başvuru ise reddedilmiştir'' denildi ve şu görüşler savunuldu:

‘'KHK'lıların pasaportlarına herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın el konulmuş, vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlanmıştır. Bu keyfi bir uygulama OHAL sonrasında geçen 1 yılı aşkın sürede de hala çözülememiştir. KHK'lılar günlük hayatta maruz kaldıkları baskının yanı sıra, haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden atılmış, şimdi de iş bulamamakta ya da son derece zor şartlarda çalışmaktadır. Bu umutsuzluk ve zor şartlarda yaşama zorunluluğu KHK'lıları intihara sürüklemektedir''