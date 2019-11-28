5.5 yılda 25 bin kişiye iş bulduk

Adana'nın merkez Çukurova İlçe Belediyle Başkanı CHP'li Soner Çetin, 5.5 yıllık görev süresince yaptıklarını ve projelerin anlattı. Çetin, vatandaşın kendisine en çok “iş” talebiyle geldiğini söyledi. Bu talepleri karşılamak için kurduğu istihdam birimi ile işsiz vatandaş ile işveren arasında köprü olduklarını söyleyen CHP'li Çetin, bu yolla 5.5 yılda 25 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

‘KAYITSIZ KALMADIK'

CHP'li Soner Çetin, şöyle konuştu: “İşsizlik Türkiye'nin kanayan yarası. Biz de yoğun iş talepleriyle karşılaştık. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Çareyi belediyede İstihdam Birimi kurmakta bulduk. Bu birim şu ana kadar 75 bin başvuru aldı ve bunun 25 binini işe yerleştirdik. ‘İşçi Bulma Kurumu' gibi çalıştık.“

120 GENCE EĞİTİM

Çetin, “Üniversite bitirmiş genç işsizlere istihdam sağlamak için 120 üniversite mezunu gencimizi çok ciddi bir eğitimden geçirdik ve günlük cep harçlıklarını vererek proje kapsamında hepsini büyük lojistik firmalara işe yerleştirdik“ diye konuştu.

CHP'li Çetin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İlçenin tüm sorunlarına hakimim, yol haritamız belli, halka verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.”