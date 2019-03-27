66 projemle geliyorum

ADAYLAR ANLATIYOR

Erdemir, Yozgat'ın 66 olan plakası gibi 66 proje hazırladığını belirtiyor ve seçimin galibinin kendisi olacağını öne sürüyor. Erdemir, 1 Nisan'dan itibaren görev süresi içerisinde yapmayı planladığım yatırım ve hizmetleri 66 başlıkta topladım” dedi. Erdemir, şunları söyledi: “Proje kitapçığını saklayın. Görev sürem içinde takipcisi olun. Daha önce üç dönem belediye başkanlığı ve bir dönem milletvekilliği görevinde bulundum. Yozgat'ı yeniden hak ettiği yere el birliği ile taşımak için destek bekliyorum. Spordan kültüre, alt yapı çalışmalarından yeşil alanlara, istihdamdan, üretime, eğitimden çevreye pek çok alanda, geniş perspektifle 66 proje hazırladım. Özenle hazırlanan bu projelerle Yozgat'ın makus talihi değişecek, huzurun, refahın, kültürün şehri olacak.”