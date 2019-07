ABD’nin F-35 kararıyla Türkiye üretilen her F-35’in yüzde 6’sını kaybetti

Türkiye, başından beri içinde olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarılınca, sadece sipariş verdiği uçakları satın alamamakla kalmayacak; Aynı zamanda üretilen her F-35 uçağından kazanacağı paradan da olacak. Türkiye, F-35 projesi kapsamında üretilen her bir uçağın fiyatının yüzde 6’sı oranında para kazanıyordu. F-35 savaş uçaklarının her birinin fiyatı yaklaşık 90 milyon dolar.

Ana üretici konumundaki Lockeed Martin şirketi, sadece 2019 yılı içinde toplam 130 adet F-35 üretileceğini açıklamıştı.

Sadece ABD Hava kuvvetleri tek başına yaklaşık 450 F-35 savaş uçağı siparişi vermiş bulunuyor. Türkiye’nin de, programdan çıkarılmamış olsaydı, yaklaşık 100 adet F-35’e sahip olması planlanıyordu.

F-35 savaş uçağı üretim projesinde en başından bu yana 9 ülke yer alıyor. Bu ülkeler, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye. F-35 savaş uçağı, projede yer alan bu 9 ülke dışında ayrıca İsrail’e de satılıyor.

TÜRKİYE’DE KİM, HANGİ F-35 PARÇASINI ÜRETİYOR?

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, uçağın 19 ayrı noktasının parça üretimi Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. ASELSAN ise F 35'lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve kanat parça üretimi Kale Aero tarafından, motor bölümündeki bazı parçaların üretimi ise Kale Pratt&Whitney tarafından üretiliyor. Havelsan F 35'ler için mühendislik desteği sağlarken iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından üretiliyor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini üstleniyor.

Türk firmaları sadece geçen yıl F 35'ler için bugüne kadar 700 milyon dolardan fazla fatura kesmişti.