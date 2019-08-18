Adalar’da atlar hâlâ ölümüne çalıştırılıyor

İstanbul Büyükada'da geçtiğimiz hafta faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıkmış sandalyeler ve şemsiyeler havada uçuşmuştu. Kavgada 19 kişi yaralanmıştı. Önceki gün de faytona koşulan bir atın yorgunluktan can verdiğine dair görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler bir kez daha Büyükada'daki atlı faytonların nasıl tarihe karışacağına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında, “Adalar'da bir fayton meselesi var. En insani kurallarla, hayvanları koruyup süreci kollayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BİR ADIM ATILMALI

Adalar'da yıllardır tartışma konusu olan ve hayvanseverlerin tepkisini çeken faytonların durumuyla ilgili Başkan İmamoğlu'ndan bir an önce adım atması bekleniyor. İBB geçtiğimiz yıl, atlı faytonların yerine elektrikle çalışan akülü faytonların kullanılacağını açıklamış, ancak bu karar uygulanamamıştı. Faytonlara çözüm bulmak için nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

Hayvanseverler tepki gösterdi

Atlara yapılan eziyete tahammül edemeyen hayvanseverler, “Atlar faytona sürülmesin” diye defalarca eylem yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesinde Büyükada'da yaşanan fayton konusu için “Adalardaki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da faytonların kaldırılacağına dair söz vermişti. Hayvanseverler şimdi bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.