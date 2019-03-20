Adana’da HDP İl Eş Başkanı ve 11 kişi gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan’ın da aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan’ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İL VE İLÇE BAŞKANLIĞINDA ARAMA

Öte yandan HDP İl Başkanlığı ve Seyhan İlçe Başkanlığı önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. İl ve ilçe binasına giren ekipler, arama çalışmasına devam ediyor.