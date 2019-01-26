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Adayımıza oy vermeniz kıyamet günü beraat belgelerinizden biri olacak

AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın Sivas’ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti. Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum” dedi.

13:30 -
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AKP iktidarı boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlığı görevlerinde bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın partisinin Sivas adayına oy isterken sarf ettiği sözler sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Yılmaz konuşmasında, “Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin’e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 13:47 26.01.2019
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