Ahıra, samanlığa seçmen kaydı yapmışlar!

YSK’nın, 31 Mart seçimleri için hazırladığı 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan iniyor. Ancak tartışmalar bitmedi. Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, bazı uzak mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen taşınması yapıldığını iddia etti.

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve Baruthane Mahallesi muhtarı Mustafa Öztürk, kent merkezine uzak olan mahallelerde usulsüz seçmen kaydı oluşturan kişilerin tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu adreslerde ikamet etmeyenlerin, seçim için o mahalleye taşındığını ve bazı kişilerin bu yolla seçim kazanmaya çalıştığını kaydeden Öztürk, “Bu kişiler jandarma tarafından tespit edildi ve cezai işlem uygulandı” dedi.

AHIRA, SAMANLIĞA SEÇMENLER TAŞINMIŞ!

Samsun’un geçmişte köy daha sonra mahalle olan bölgelerinde seçmen taşınması sorunu yaşadıklarını belirten Öztürk “Diğer muhtar arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde 100 seçmeni olan bir mahallede 70’e yakın seçmenin taşındığını öğrendik. Mahalle muhtarımız feryat ediyor çünkü bu büyük bir haksızlık. Numarası olmayan ahıra, samanlığa seçmenler taşınmış. Normalde nüfus müdürlüğü noter tasdikli kira kontratı istiyor ama ücra mahallelerde bu yapılamıyor. Su, elektrik abonelerinin de bulunması çok zor. Birileri de bundan fırsatçılık yapıyorlar. Örneğin; Ladik’te bir arkadaşımızın mahallesine 25’e yakın seçmenin taşıması yapıldı. Bunlar jandarmayla beraber tespit edilerek hepsine kaymakamlıktan kişi başına bin 80 lira ceza yazıldı. Bu kesinlikle Müslümanlığa ve İslam'a yakışmayan bir davranış. Çünkü tamamen haram. Bırakın oranın kültürünü bilen, muhtarlık yapan, mahallenin her şeyini bilen kişiler muhtarlık yapsın” diye konuştu.