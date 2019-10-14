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Akar, CHP ve İYİ Parti’den sonra MHP’yi bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Meclis'teki partileri bilgilendirdi. CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçti.

19:07 -
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Bakan Hulusi Akar, CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’de Meral Akşener ile görüştükten sonra MHP’yi de bilgilendirmek üzere MHP Genel Merkezi’ne hareket etti.

Burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüşen Akar’ı çıkışta, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci tarafından uğurlandı.

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Kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiği bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Genel Merkez’e gelerek çalışmalara katıldı. Merkez’deki mesainin ardından buradan ayrılan Bahçeli’nin dinlenmeye çekildiği ve Bakan Akar ile yapılan görüşmeye katılmadığı öne sürüldü.

CHP Devlet Bahçeli İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Meral Akşener MHP
Son güncelleme: 19:10 14.10.2019
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