Akdeniz’de Filistin şoku

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan ve Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkenin katıldığı “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” toplantısında Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ürdün, Yunanistan, İtalya, İsrail'in yanı sıra Filistin'in Enerji Bakanı da yer aldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise davet edilmedi.

‘OLUŞUMDA BİZ YOKUZ'

Konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ'ye açıklama yaptı. Toprak, “Bölgedeki enerji pastasını paylaşmak üzere kurulan EAST MED (Doğu Akdeniz Doğal Gaz Projesi) oluşumunda biz yokuz ama Kudüs ve Gazze konusunda, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme pahasına sahiplenip destek verdiğimiz Filistin bile İsrail ile birlikte var” dedi.

‘TÜM BORÇLARI SIFIRLARIZ'

Yanlış ve öngörüsüz dış politika ile bölgede yalnızlaştığımızı belirten Toprak, “Ülkemizin bölgedeki 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi üzerindeki hakları korunamıyor. Akdeniz'de 4 gemimiz var ama hala sondaj değil, sismik araştırma yapıyor. 3 trilyon dolarlık pastadan yüzde 10-20 pay almamız bile, Türkiye'nin 453 milyar dolarlık toplam dış borcunu sıfırlar. Ancak bu imkandan yararlanamıyoruz. Böyle dış politika olmaz” diye konuştu. Ardından şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz'de Leviathan, Tamar ve Zohr yataklarında keşfedilen devasa doğalgaz rezervleri ile Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) enerji zengini olacak. Suriye iç savaş yıkımı ile Doğu Akdeniz'de kendi karasularında adım atamaz hale geldi. Türkiye de Suriye iç savaşına taraf olup terör ve mülteci sorununa boğuldu. Böylece pasifize edildik. Mısır, İsrail, Yunanistan ve GKRY işbirliğine gidip enerji anlaşmaları imzalarken, Mısır'ın içişlerine müdahale edilip, İhvan'ı sahiplenen politikalarla, Mısır'la diplomatik ilişkilerimiz koptu. Rusya, iktidarın yakın dostu Katar, Türkiye'ye değil GKRY'ye destek veriyor. Filistin bile İsrail'in yanında ve bu ortaklıkta bize karşı. Türkiye dışlandı, KKTC yok sayıldı. Doğu Akdeniz'de oyuna getirildik.”