AKP binaları önünde ‘adalet’ eylemi

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çocukları askeri okullardan atılan annelerle, çocukları darbe girişimine katıldığı için tutuklanan anneler, İstanbul Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Binası önünde eylem başlattı. Dün polisin uyarısı üzerine aileler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan aileler Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde düzenlenen “Anne eylemleri”ne göndermede bulunarak adalet çağrısı yaptı.

İşte annelerin çağrısı;

Berat Dereli'nin annesi Mahmure Dereli: Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın komutanlarını biz seçmedik. Çocuklarımızın komutanlarını devlet seçti. Ama bizim çocuklarımız hâlâ içeride. Çocuklarımızın eğitim hakkını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim başka gidecek hiç bir yerimiz yok. Diyarbakır annelerine bu kadar destek olunurken biz AKP önünden resmen kovulduk.

Burak Eren'in annesi Hatice Eren: Devlet büyüklerimizden sadece devlete emanet ettiğimiz 13 yaşındaki çocuklarımızı istiyoruz. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bizim devlete karşı hiç bir kinimiz yok. Sadece adalet istiyoruz. Eyleme devam edeceğiz, çünkü kimse bizi duymuyor.

Hava Harp Okulu öğrencisiyken tutuklanan oğlu için eylem yapan Fatma Oka: Benim eşim inşaatlarda çalışarak çocukları okutmaya çalıştı. Çocuklarımız devlete verdik, devletten istiyoruz. Bugün bu yüzden devletin kapısına gidelim dedik. Biz çocuklarımızın hakkını istiyoruz. Bir yetkili çıkıp bize cevap versin. Biz çocuğumuzu devlete verdik. Devletten beklediğimiz için bunu yapıyoruz. Her yere gittik ama sonuç alamadık. Sadece sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hiçbir günahı yok.

Oğlunun Hava Harp Okulu 1. sınıf öğrencisiyken tutuklandığını söyleyen Gülten Arı: Ben 13-14 yaşında oğlumu devlete teslim ettim. Bugün devletten evladımı talep edecektim. Çocuklarımız ve biz çok yalnızız. Çocukların susuzluğu ortada. Hiçbir delil olmamasına rağmen müebbet verildi. Benim ve bütün ailelerin talebi adil, tarafsız yargılanma. Diyarbakır’daki annelerden bizim ne farkımız var. Bizim de canımız yanıyor. 18 yaşındaki oğlum müebbet aldı. Anne annedir. Herkesin evladı yanında olsun. Ayrımcılık yapılmasın.

AKP ANKARA İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ EYLEME GÖZALTI

Öte yandan; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen ve beş gün boyunca AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapacağını duyuran Cemal Yıldırım, dün eylemine başlar başlamaz gözaltına alındı.

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