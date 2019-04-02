Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP itiraz sürecini başlattı

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 31 Mart seçimleri ile ilgili kameralar karşısına geçti. Şenocak "İstanbul'da Binali Yıldırım'ın aldığı 2 bin 675 oy sıfır oy olarak görülüyor" dedi.

15:13 -
Haberler Gündem
AKP itiraz sürecini başlattı

Şenocak şunları kaydetti;

“Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk.

Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik.

Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir.

Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz.

Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.

Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir.”

Mahalli seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı AKP adayı Binalı Yıldırım arasında 23 bin 579 oy fark bulunuyor.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.170.358 % 48,79
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.147.034 % 48,52
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.295 % 1,21
Diğer Diğer 52.478 % 0,61
DSP DSP 30.772 % 0,36
BTP BTP 27.234 % 0,32
DP DP 23.852 % 0,28
Vatan Partisi Vatan Partisi 19.487 % 0,23
TKP TKP 10.495 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.451 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.004 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 577 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 526 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 332 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 288 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 271 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:33 02.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more