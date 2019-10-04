AKP ve CHP bugün kampa giriyor

Ankara Kızılcahamam’da Eliz Otel’de düzenlenecek kampa, AKP MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.

Kamp, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun birer sunumu olacak.

Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak.

Kamp, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

CHP ise Abant’ta kampa giriyor

CHP Grubu, yeni yasama dönemi faaliyetleri ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla hafta sonu Bolu Abant’ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün kampa giriyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sayın Genel Başkan geçtiğimiz yasama yılını, o dönemdeki Meclis grubunun performansını ve geleceğe yönelik beklentilerini içeren bir kapalı toplantı gerçekleştirecek.” dedi.

Yol haritası çizilecek. Yeni yasama yılının stratejisi belirlenecek. CHP Grubu, Cuma akşamı Bolu Abant’ta kampa girecek.

Kamp, Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Grup başkanvekilleri yeni dönemde Meclis’te yürütülecek yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak. Milletvekilleri, görüş ve önerilerini aktaracak.