AKP’de seçim gözyaşları

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı.

Sonuçları AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda partililerle birlikte takip eden AKP’nin adayı Binali Yıldırım saat 19.15’te kameraların karşısına çıkıp seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Bu sırada Binali Yıldırım’ın çevresinde bulunan partililerin yüzlerinin asık olduğu gözlendi. Yıldırım’ın kaybettik konuşması sonrasında gözyaşlarına boğulan bir partiliyi ise Binali Yıldırım sarılarak teselli etti. Bu sırada Binali Yıldırım’ın da gözlerinin dolduğu fotoğraflara yansıdı.

İstanbul Seçim Sonuçları ->