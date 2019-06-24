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AKP’de seçim gözyaşları

Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla kazandı. Saat 19.15 sıralarında kameralar karşısına geçen Binali Yıldırım seçimi kaybettiklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bazı partililer gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan bir partiliyi sarılarak teselli eden Yıldırım'ın da gözleri doldu.

09:02 -
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AKP’de seçim gözyaşları

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.  Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı.

Sonuçları AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda partililerle birlikte takip eden AKP’nin adayı Binali Yıldırım saat 19.15’te kameraların karşısına çıkıp seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Bu sırada Binali Yıldırım’ın çevresinde bulunan partililerin yüzlerinin asık olduğu gözlendi. Yıldırım’ın kaybettik konuşması sonrasında gözyaşlarına boğulan bir partiliyi ise Binali Yıldırım sarılarak teselli etti. Bu sırada Binali Yıldırım’ın da gözlerinin dolduğu fotoğraflara yansıdı.

Yıldırım’ın seçimi kaybettiklerini açıklamasının ardından bir partili gözyaşlarına boğuldu. Foto: DHA

Yıldırım ağlayan partiliyi sarılarak teselli etti. Foto: Reuters

Bu sırada Yıldırım’da duygulandı ve gözleri doldu.

Sessizliğin hakim olduğu AKP İstanbul İl binasında yüzler asık moraller bozuktu. Foto: Reuters

AKP sözcüsü Mahir Ünal’ın keyifsizliği de objektiflere yansıdı. Foto: DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 09:06 24.06.2019
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