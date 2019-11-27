AKP’den Babacan’a ilk yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV’de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

*Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye’nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz.

*Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil.

*Türkiye’nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz’a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB’de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, kurucusu olduğu AKP'den istifa etmesinin ardından dün ilk kez canlı yayına katıldı. Babacan, HaberTürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.

2019’un sonuna kadar partinin tüzel kişiliğini kurmayı amaçladıklarını söyleyen Babacan öncelikli sorunlar olarak ekonomi, insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleri, demokrasi ve parti içi demokrasiyi gösterdi. Babacan AKP içinde bu ilke ve değerler örselendiği için ayrıldıklarını ifade etti.

“Türkiye’deki problemlerin mevcut yönetimle çözülemeyeceğini” diyen Babacan kadro hareketi ve ortak akılla çalıştıklarını, sorunlar üzerine çalışma kurulları oluşturulduğunu belirtti.