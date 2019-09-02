AKP’den flaş ‘Diyanet’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik’in konuşmalarından satır başları şöyle;

LÜBNAN’A TEPKİ

“Dün hepimizi üzen bir açıklama gündeme geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı’nın Osmanlı imparatorluğuna karşı dar ve yakışıksız ifadeleri oldu. Bu ifadeleri tümüyle reddettiğimiz gibi aynı zamanda protesto ediyoruz. Son zamanlarda Osmanlı imparatorluğuna karşı olumsuz yaklaşımlar ortaya koyan ülkelere sinyal göndermelerinin hiçbir faydası yoktur. Özellikle Lübnanlı bazı tarihçiler bu açıklamaya tepki gösterdiler. Lübnan’ın önemli siyasetçileri bu açıklamaya tepki gösterdiler. Osmanlı’da devlet terörünün söz konusu olmadığını uzun uzun anlattılar. Hristiyan kadınların Osmanlı dönemlerinde hak ve hukukların ortaya konulması için ortaya konan uygulamaları anlattılar.

Lübnan’ın Osmanlı için ‘devlet terörü’ sözlerini kınıyoruz.

RUSYA’DAN S-400 ALIMI

Patriot konusunda olumsuz yanıt gelmişti.

Müttefiklerimiz ittifak ruhuna aykırı davrandı.

NATO içinde farklı silah sistemleri var.

CHP’NİN ‘KÜLLİYE’ ELEŞTİRİSİ

Bu izinlerin tam olduğu defalarca ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir.

DİYANET’İN 30 AĞUSTOS HUTBESİNDE ATATÜRK İSMİNİN GEÇMEMESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir kurumdur. CHP’nin Diyanet ile hem kurumsal hem ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda bir tartışma yoktur. Ülkemizin kurucu önderidir. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye gerek yoktur. Atatürk’e saygı konusunda Diyanet İşleri’nin de bir sorunu yoktur. Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Diyanet İşleri başkanımız görevinin başındadır.

F-35’LERE KARŞI RUS UÇAKLARI MI?)

Hakkımız olan bir konu bloke edilmeye çalışılıyor.

Türkiye’nin güçlü olması müttefiklerin de lehine.

İhtiyacımızı F-35’lere gidermek isteriz ama blokaj olursa başka şekilde gideriz.

İBB’NİN VAKIFLARLA İLGİLİ KARARI

CHP’nin kendilerince dar bir millet tanımı var.

Yardımı kesenler bunların yöneticileriyle konuşsaydı.

Bu vakıflar gençlere ulaşmak için her şeyi göze almış.”

AYRINTILAR GELECEK