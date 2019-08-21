AKP’den Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan’a davet gitmedi!

2001 yılında kurulan AKP 18’nci yaşını kutluyor. AKP önümüzdeki 23 Ağustos Cuma günü 18’inci yıldönümü etkinliği kapsamında bir davet verecek. Kutlama için büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere yaklaşık bin kişi davet edildi.

GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU’NA DAVETİYE GİTMEDİ

Bu davete AKP’nin kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun davet edilmediği öğrenildi.

“KENDİLERİNİ AİLEDEN GÖRMEYENLER…”

Konuyla ilgili konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal “Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez” dedi.

BABACAN İSTİFA ETTİ AMA DAVUTOĞLU HALEN AKP ÜYESİ

Davet gitmeyen isimlerden Ali Babacan, geçtiğimiz ay yaptığı yazılı bir açıklama ile kurucusu olduğu AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise kurucusu olduğu AKP’ye, Cumhurbaşkanlığının ardından ‘resmen’ dönmemişti. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile halen AKP üyesi.