AKP’li 2 başkanın damadı ve kızı özel kalem müdürü oldu

Manisa'nın Soma İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Ali Tulup'un damadı Yunus Gündoğan yine AKP'li Yunusemre Belediyesi'nde işe başladı. AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kızı Nazlı Selçuk ise AKP'li Şehzadeler Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak atandı.

ÇEVRE BAKANI'NA SORDU: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aynı zamanda seçim bölgesi olan Manisa'daki atamaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu. Meclis Başkanlığı'na önerge veren Özel, “Belediye başkanlarının yakınlarını ve akrabalarını işe aldırmaları etik dışı örneklerdendir. Konunun üzerine ivedilikle gidilmelidir” dedi.

ATAMALARI TEK TEK SAYDI: Özel, soru önergesinde “Seçim çevrem Manisa'da bu konuda yakın dönemde örnekler yaşanmıştır. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un damadı Yunus Gündoğan'ın Yunusemre Belediyesi'ne, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un kızı Nazlı Selçuk'un ise Şehzadeler Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak atandığı iddiaları mevcuttur. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün damadı Engin Anlı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spilaş A.Ş.'ye genel müdür olarak atanmış” bilgisine yer verdi.

KAÇ KİŞİ MEMUR OLDU: Özel, önergesinde bu iddiaların doğru olup olmadığını ve belediye başkanlığı özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanarak istisnai kadrodan memur olma hakkı kazanan toplam kişi sayısını sordu.