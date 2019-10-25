AKP’li başkan tabelaya T.C.’yi ekletti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde CHP'li meclis üyeleri belediye girişinde yer alan tabelaya T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi eklenmesini teklif etmiş, AKP'li üyelerin oyları ile teklif reddedilmişti. Karasu Belediyesi'nin AKP'li başkanı İshak Sarı bir süre sonra belediye tabelasına T.C. ibaresini ekledi.

“ÖNYARGIMIZ YOK”

T.C.’ye karşı bir önyargılarının olmadığını söyleyen Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, “Böyle bir algı oluşturmak istendi. Bu bizi çok üzdü. Başkanımızla görüştük, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi ilettik. Gönül belediyeciliğini herkes için yapıyoruz. Başkanımız talimat verdi ve tabelamıza T.C. ibaresini ekledik” şeklinde konuştu.