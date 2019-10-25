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AKP’li başkan tabelaya T.C.’yi ekletti

Tabelasına T.C. ibaresini ekleyen belediyeler arasına, Sakarya’nın AKP’li Karasu Belediyesi de katıldı. CHP’li meclis üyeleri tabelaya T.C. ibaresi konulması için teklif vermiş, AKP’li üyeler reddetmişti. Buna rağmen başkan İshak Sarı, yeni tabelayı dün belediye girişine astırdı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
12:54 -
Haberler Gündem
AKP’li başkan tabelaya T.C.’yi ekletti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde CHP'li meclis üyeleri belediye girişinde yer alan tabelaya T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi eklenmesini teklif etmiş, AKP'li üyelerin oyları ile teklif reddedilmişti. Karasu Belediyesi'nin AKP'li başkanı İshak Sarı bir süre sonra belediye tabelasına T.C. ibaresini ekledi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı

“ÖNYARGIMIZ YOK”

T.C.’ye karşı bir önyargılarının olmadığını söyleyen Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, “Böyle bir algı oluşturmak istendi. Bu bizi çok üzdü. Başkanımızla görüştük, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi ilettik. Gönül belediyeciliğini herkes için yapıyoruz. Başkanımız talimat verdi ve tabelamıza T.C. ibaresini ekledik” şeklinde konuştu.

Belediye tabelasının eski hali böyleydi

AKP CHP Meclis Sakarya Türkiye
Son güncelleme: 13:07 25.10.2019
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