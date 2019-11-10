AKP’li belediye, 10 Kasım anmasında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı

AKP'li Nevşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı Erdoğan fotoğraflı anma mesajı tepkilere neden oldu.

AKP yönetimindeki Nevşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da bir ‘anma' mesajı yayımlandı. Belediye tarafından paylaşılan mesajda “Saygıyla #10Kasım” yazıldı. Mesajla paylaşılan görselde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görseli kullanıldı.

Belediyenin bu paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

VALİLİKTEN SONRA BELEDİYE

Nevşehir, en son valiliğin güvenlik gerekçesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü yasaklamasıyla gündeme gelmişti.

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Ayrıca tepki çeken paylaşımın yapıldığı Nevşehir Belediyesi, 23 Haziran İstanbul Seçiminde de, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, aralarında Cem Yılmaz, Tarkan gibi isimlerinde bulunduğu sanatçılara ambargo koymasıyla da çok konuşulmuştu.