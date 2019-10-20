AKP’li belediye başkanı hurdaya çıkarmıştı… Yeni başkan tamir ettirip kullanmaya başladı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Seyitgazi Belediye Başkanı seçilen CHP’li Uğur Tepe, kurumun borç yükünü azaltmak için hurdalığa bırakılmış araçların bakımının yapılması talimatını verdi. Eski başkan AKP’li Salih Kalın tarafından hurdaya ayrılan iki araç, bakımları yapılarak Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmetine verildi.

“İSRAF EDEN FAKİRLEŞİR”

Piyasa değeri 60 bin lira olan araçların bir aylık kira bedeli karşılığında tekrar kullanılır hale geldiğini sosyal medyadan duyuran Başkan Uğur Tepe, “İsraf eden fakirleşir” dedi. Başkan Tepe şunları söyledi: Bir dönem makam aracı olarak hizmet vermiş olan sonrasında belediye araç hurdalığına atılarak çürümeye bırakılmış 26 LA 121 ve 26 LD 020 plakalı araçları bulunduğu yerden alıp, gerekli bakım ve onarımlarını yapıp belediyemiz bünyesinde halkımızın hizmetine yeniden kazandırdık. Devlet malı, yetim malıdır. İsraf felakettir. İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.