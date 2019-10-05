AKP’li belediye halk otobüslerini satıyor

Elazığ Belediyesi eski belediye başkanı Mücahit Yanılmaz döneminde alınan 52 otobüsün zarar ettiği gerekçesiyle satışı belediye meclisinde oya sunuldu. AKP'li grubun oylarıyla mecliste alınan kararla otobüs hatları kiraya verilecek ve 52 otobüs satışa çıkartılacak.



“OTOBÜSLERİN SATIŞINDAN CİDDİ MANADA GELİR ELDE EDECEĞİZ”

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bizim bu satışı yapmamızdaki en büyük gerekçelerden bir tanesi Elazığ belediyesine kaynak oluşturmaktır” diyerek, “Elazığ belediyesinde sizlerle birlikte yapacağımız hizmetleri hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek istiyoruz. Sunni bir gelir olduğunu iddia ediyorsunuz ama çok ciddi manada bir gelir elde edeceğiz. Bu geliri elde ederken 65 yaş üstünü ve engellileri mağdur etmeyeceğiz. Çünkü ortada bir yasa var bu yasayı ne bizim ne de alacak şahısların var ihlal etme gibi bir durumları söz konusu olamaz. Şartnamemiz buna göre hazırlanacak buna göre teklif verilecek” ifadelerini kullandı.

SATIŞA CHP'DEN TEPKİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, otobüslerin özelleştirilip satışa çıkartılmasını doğru bulmadığını belirterek “Belediye kendi öz değerlerini satarak ayakta durmaz belediyelerin tam tersine ticari işletmelere, sürekli gelire ihtiyacı olan bir kuruluştur belediyeler. Var olanı satmak yerine varolan değerlere yeni değerler, gelirler katmak lazım. Ama görünen o ki yeni gelir katılmadığı gibi varolanlar da satılıyor” diye konuştu.

“BELEDİYELER KAR AMAÇLI YERLER DEĞİLDİR”

Belediyelerin kâr amaçlı yerler olmadığını belirten Erol şunları kaydetti;

“Yapılan bu özelleştirme kararını son derece yanlış görüyorum verilen bu karar bir kez daha gözden geçirmeli. Belediyenin mülklerini satarak bir belediyecilik anlayışı doğru değil. Bugüne kadar Şahin başkana destek verdik ama bunlar doğru yaklaşımlar değil”

“OTOBÜSLERİ SATARAK BELEDİYEYİ ZARARDAN KURTARAMAZSINIZ”

MHP grup başkanvekili Behçet Susmaz, “Bu otobüslerin satılmasının en büyük amacı EBUAŞ'ın işlettiği bu otobüs işletmesinin zarar etmesi ve belediyenin hanesine yazılması ve ileride bu zararın daha büyük rakamlara ulaşılmasında çekinildiği için bu otobüslerin özelleştirilmesi isteniyor” dedi.

“Otobüsleri satarak belediyeyi zarardan kurtaramazsınız” diyen Susmaz şöyle konuştu; “Zarardan kurtulmak istiyorsanız EBUAŞ şirketini fes edin bunu yapmadınız takdirinde belediyenin kârı olacağını düşünüyorum ve bu otobüslerin ve hatlarının satılmasının sadece geçici bir çözüm olduğunu uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm olmadığını düşünüyoruz. Bundan dolayı MHP grubu olarak ret oyu verdik”

İYİ PARTİ'DEN SATIŞA ELEŞTİRİ

İYİ Parti Elazığ meclis üyesi Gültekin Koç otobüslerin satılmasının belediyeye ekonomik olarak geçici bir tedbir olacağını ifade ederek, “Özelleştirilen otobüs sahipleri yarın biz zarar ediyoruz diyerek kontak kapatırlarsa nasıl bir önlem alacaksınız?” diye sordu.