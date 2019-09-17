AKP’li belediyeden vatandaşa namazmatik

UZAKTAN KUMANDALI

Alınan ev eşyaları arasında ise 10 adet çift kapılı buzdolabı, 10 adet çamaşır makinesi, 25 adet kanepe, 25 adet halı, 125 adet battaniye, 125 yastık, 125 yorgan yer aldı. Bu ürünlere toplam 90 bin 283 TL ödendi.

Belediye tarafından alınan 25 adet namaz vakitlerini gösterir dijital saat içinse 18 bin 500 TL ödendi. Alüminyum çerçeveli olan saatlerin imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerini göstereceği belirtildi.

Saatlerin eni 40 cm, boyu ise 75 cm. Uzaktan kumanda ile çalışıyor. Saatler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu vakitlere uyumlu ve 81 ilin namaz vakitleri yüklü.