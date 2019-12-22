AKP’li Binali Yıldırım’dan yeni parti açıklaması!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü’nün inşaatında incelemede bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen Yıldırım, burada İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra, Malatya-Elazığ arasında yapımı devam eden yeni Kömürhan Köprüsü’nün şantiyesini ziyaret etti.

İLGİLİ HABER İşte Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Kuruluş programı konuşması - TAM METİN

“SİYASET DİNAMİK BİR SÜREÇTİR”

Bir gazetecinin, “Yeni siyasi partiler kuruldu, bununla ilgili açıklamanız olmadı. Açıklama yapacak mısınız?” sorusuna Yıldırım şu yanıtı verdi:

* Arkadaşlar bugünkü konumuz Elazığ, Malatya ve Kömürhan Köprüsü, mevzuyu dağıtmayalım. Onları konuşacak zaman vardır.

* Siyaset dinamik bir süreçtir. Rahmetli Demirel’in dediği gibi ‘Siyasette 24 saat uzun bir süredir,’ bazen 20 yıl da kısa bir süredir, AK Parti’de olduğu gibi.

* AK Parti’nin ikinci 20 yıllık vizyonu ve hedefleri önümüzdeki yıldan itibaren 2023’e doğru tekrar hayata geçecektir. AA