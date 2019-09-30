AKP’li Faruk Çelik: 50+1 Türkiye’yi yorar yüzde 40 alan seçilmeli

AKP hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, yeni sistemle seçilen cumhurbaşkanlığı için açıklamalarda bulundu. Çelik, yeni sistemin Türkiye’yi yoracağı yorumunda bulundu ve bunun yeniden değiştirilmesi gerektiğine işaret etti.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Independent Türkçe’ye konuşan Çelik, partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Çelik, AKP’de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim’de Kızılcahamam’daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

“ELEŞTİRİLERİ KIZILCAHAMAM’DA DİLE GETİRSİNLER”

Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

“AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor.”

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Partinin yönetim kademelerindeki gençleştirmeye de dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

“Bugün bir gençleşme sürecine girildi, ‘Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim' dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor.”