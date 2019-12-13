AKP’li meclis üyesi nezaket sınırlarını zorladı: Bırak kanalı manalı asli işini yap sen

İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan İBB Meclis oturumunda AKP'li meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer'in gündem dışı söz alarak yaptığı “nezaket” sınırlarını zorlayan konuşması tepkilere yol açtı.

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan “Ekrem bey” diye bahsetmesi CHP'li meclis üyelerinin “başkan diyeceksin” tepkilerine neden oldu.

Tuncer'in konuşmasının devamında tartışma yaratan “kaz yemeği” ile ilgili sarf ettiği sözler ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a yönelik “tavsiyeleri” de oldukça dikkat çekti.

KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Tuncer önce İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a “İbrahim beye bir metin veriliyor ve gelip burada okuyor. CHP grup başkan vekili Doğan (Subaşı) beyden çok daha keskin, çok daha ideolojik konuşmalar yapıyor. Ben acizane İbrahim kardeşime şunu tavsiye ediyorum: Siz Ekrem İmamoğlu'nun burada belediye başkanı olmasında çok büyük katkısı olan bir parti ve grupsunuz. Ağırlığınızın kıymetini bilin, teşkilatlarınıza sahip çıkın. Teşkilatlarınızın işe alımlarını takip edin. Teşkilatınızın İBB'den faydalanması ile alakalı teşkilatlarınızdan çok ciddi talepler alıyorum elimden geldiğince yapıyorum. Ufak bir tavsiyem de acizane akıl vereyim hiçbir şey bilmiyorsanız hiçbir şey anlamıyorsanız CHP grup başkan vekiline bakın. Eğer o elini kaldırıyorsa siz indirin, eğer o elini indiriyorsa siz kaldırın. Mutlaka doğruyu bulacaksınız” diye seslendi.

“BİZİM BAŞKAN, EKREM BEYİN OYUNCULUĞUNA YETİŞEMEZ”

AKP'li Tuncer daha sonra konuyu İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı çok tartışılan yemeğe getirdi.

Yemeğin Ümraniye'de bir restoranda yenildiğini hatırlatan Tuncer, “Ekrem bey her zamanki gibi icraatları ile değil de suni gündemleri ile gündem yaratmaya çok alışkın. Bu noktada iyi bir oyuncu. Bizim Tevfik (Göksu) başkan o kadar iyi bir oyuncu değil geçen gün burada bir taklidini yaptı ama Ekrem beyin oyunculuğuna yetişemezsiniz sayın başkan. Bir yemek yenmiş Ümraniye'de. Ne yerlerse yesinler, ne içerlerse içsinler. İsterlerse kaz ister domuz ister kuzu yesinler” dedi.

Tuncer, “O yemeğin onur konuğu olan İzmir belediye başkanı Tunç Soyer'in Odatv'de bir beyanatı var. Der ki ‘Ne lüksü ne şatafatı hepsi hepsi Ümraniye'de bir lokanta. İstanbul'un arka semtlerinden biri Ümraniye. İzmir'in Çiğli'sinden farkı yok.' Çiğli'ye de Ümraniye'ye de çamur atıyor. AK Parti belediyecilik anlayışında arka sokak, ön sokak diye bir şey yok. Bütün ilçeler bizim ilçemizdir” dedi.

“KANAL İSTANBUL'A KAFAYI TAKMIŞ”

İmamoğlu hakkında da konuşan Tuncer “Bugünlerde Ekrem bey Kanal İstanbul'a kafayı takmış. Belediyeciliğin dışında her şeyle alakalı konuşuyor. Ben takip ediyorum asla bırakmam. Daha önceki beyanatlarının takipçisiyim. İstanbul'a 15 yaşam vadisi vaadi var. Sen bize bundan haber ver, bırak kanalı manalı asli işini yap sen. Bizim sofra destek paketi, evlilik destek paketi ne oldu? O da hikâye oldu. Sürekli suni gündem” diye konuştu.

“TATİLDEN VAZGEÇTİM”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'ndan da İmamoğlu'na bir mesaj iletmesini isteyen Tuncer, “Geçtiğimiz günlerde Ekrem beyle bir tatil muhabbeti oldu. Ekrem bey beni tatile götüreceğini ifade etti. Yatla götürürüm dedi seni her yere. Tabi ben vazgeçtim bunu iletmenizi isterim. Niye çünkü siz teknelerde kumpas kuruyormuşsunuz” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÜYEYE NEZAKET ÇAĞRISI

Tuncer'in meclis sıralarından yükselen tepkiler arasında yaptığı konuşmaya CHP ve İYİ Parti'li yöneticiler de cevap vererek AKP'li üyeye “nezaket” çağrısı yaptı.

“BİZDE MUTLAK İTAAT YOK, LİYAKAT VAR”

Tuncer'in hedefindeki isimlerden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Konuşmalarımı kendim yazarım. Benim konuşma metnimi ne il başkanım ister, ne genel başkanım ister. Bizde mutlak itaat esası yok, mutlak liyakat esası var” dedi.

İYİ Partili'lerin kendisinden iş istediğini yönelik sözlerine ne yanıt veren Özkan “İYİ Partili arkadaşların kendisine gitmesi ondan iş istemesi konusunu bilemiyorum ama insanların işe ihtiyacı varsa bunun müsebbibi İYİ Parti veya CHP değil. Bunun müsebbibi şu an iktidarda olan merkezi hükümettir. Yeni nesil siyasette Ekrem başkanın da dediği gibi bir partinin ilçe başkanlığından referans mektubu ile işe girilmiyor artık. İBB'nin kariyer sitesinden liyakat esası ile işe giriliyor” diye konuştu.

“YAKIŞIKSIZ BİR LAF, İADE EDİYORUM”

Özkan, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun bir önceki oturumda kendisi hakkında İmamoğlu'na hitaben söylediği “Şuna bir şey verin de sussun. Siz de rahat edin biz de rahat edelim” sözlerini de güdeme getirdi. Bu sözlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu vurgulayan Özkan “Gerçekten yakışıksız bir laf. Size iade ediyorum. Sizler ‘Harun olmaya geldiler Karun oldular' diyenleri susturdunuz. ‘Paçalarından yolsuzluk akıyor' diyenleri susturdunuz. Sizin metodunuz bir şey vererek susturmak. Ama beni susturamayacaksınız. Sizin yanlışınız benim doğrum olmaz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Sorunu kendi icraatlarının yanlışlarında görmeyenler çözümü başkalarına sataşmakta bulurlar” dedi.

“NEZAKET KONUSUNDA ÖĞRENECEĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR”

Son olarak söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise nezaket uyarısı yaparak şunları söyledi:

*Meclisin canlı yayınlanması en çok işine yarayan 2 meclis üyemizden birisi Yavuz beydir, canlı yayınlar sayesinde çok ciddi anlamda reklam yapıyor. Diğeri de sayın grup başkan vekiliniz Tevfik Göksu'dur. Canlı yayınları çok iyi kullanıyor.

*Ama Yavuz bey, Tevfik bey ile aralarında bir çekişme varmış gibi sanki öne çıkma çabası içindeymiş gibi. Onu da görmüyor değiliz. Ne zaman Tevfik bey çıksa açılım yapsa Yavuz bey de devreye giriyor. Yavuz beyin de başkanı dikkatle takip ettiğinin farkındayım. *

*Bence takip etmeye de devam etsin en başta nezaket olmak üzere sayın başkandan öğreneceği çok şey var.

*Sayın başkanın ne yediğine ne içtiğine çok meraklı kendisi. Şöyle bir tavsiyem var: Ne yerseniz yiyin yeter ki haram yemeyin.