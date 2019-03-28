AKP’nin Eskişehir adayından ilginç eleştiri

Eskişehir’in AKP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Burhan Sakallı BBC Türkçe’ye verdiği röportajda, rakibi Yılmaz Büyükerşen’i ilginç sözlerle eleştirdi. Eskişehir’de kent merkezine yönelik belediyecilik yapıldığını, ancak belediye hizmetlerinin dar gelirli vatandaşların yaşadığı semtlere ulaşmadığını iddia eden Sakallı “Mevcut yönetim yol yapmanın dışında, park yapmanın dışında, yeşil alan yapmanın dışında, kongre merkezi, sosyal tesis yapmanın dışında Eskişehirlilere hiçbir şey vadetmiyor” dedi. İşte Sakallı’nın o sözleri…