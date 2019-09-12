AKP’nin ihraç talebinden sonra savunması istenen Davutoğlu yarın Ankara’da kararını açıklayacak

AKP’de eski Başbakan Davutoğlu’nun da aralarında yer aldığı dört kişi kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Davutoğlu'na yakın bir kaynak, “AK Parti’nin ihraç talebinden sonra savunması istenen Davutoğlu yarın Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek ve kararını açıklayacak. Basın açıklaması sırasında yanında diğer ihraç istemi olan üç üyenin de bulunması planlanıyor” dedi.

İHRACI İSTENELER BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPACAK

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Eylül başında toplantısında aldığı kararla Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

BABACANLA BİRLİKTELİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Davutoğlu'nun çalışmaları hakkında bilgi sahibi bir kaynak da, “Davutoğlu çalışma arkadaşlarıyla yeni parti kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay içinde yeni partiyi ilan edecektir. Önemli ölçüde ilerleme sağlandı çünkü. Babacan ile birlikte bir parti söz konusu değil. Belki ideal olan oydu ama ikisi de ayrı yoldan ilerleyecek. Böyle bir irade oluştu” diye konuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, 2020’den önce yeni partiyi kurmak istediklerini açıkladı. kurucu üye olduğu AKP’den de 8 Temmuz’da istifa ettiğini açıklamış, “İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç var” demişti.

İSTİFA ETMEZLERSE GELECEK HAFTA İHRAÇ EDİLECEKLER

Davutoğlu Temmuz başında yaptığı konuşmada, AKP’nin oy oranındaki düşüşü eleştirerek, Cumhurbaşkanı makamıyla genel başkanlık makamının birleştirilmesinin hem cumhurbaşkanlığına hem de AKP’nin kurumsallaşmasına zarar verdiğini söyledi. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı makamıyla genel başkanlık makamının birleştirilmesi hem cumhurbaşkanlığına hem de AK Parti’nin kurumsallaşmasına zarar vermiştir” dedi. İstifa olmaması halinde gelecek hafta içinde Davutoğlu dahil dört üyenin partiden ihraç kararının verilmesi bekleniyor.

(REUTERS)

