AKP’nin seçimi kaybeden adayı Yıldırım, İBB sözleşme töreninde oy istedi

İBB ve bağlı kuruluşları İSKİ ile İETT'de çalışan 13 bin 681 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi dün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde törenle imzalandı. Sözleşmeye göre memurlara 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere aylık 1.500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapılacak. Ayrıca Sözleşme İkramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi olmak üzere 1.000'er TL ikramiye verilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar idari izinli olacak. Memurlar için her yıl yapılan bu sözleşme, bu yıl seçim öncesine denk gelmesi nedeniyle dikkat çekici törene dönüştü. “BEM-BİR-SEN İstanbul İftarı ve Sosyal Denge Sözleşmesi İmza Töreni”ne AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB yöneticileri, İBB çalışanı ve davetliler katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında belediyede kadro mağduriyeti yaşayanların sorunlarını çözeceklerini belirterek meslek olarak tanınmayan itfaiyeciliği de meslek olarak tanımlayacaklarını söyledi. Yıldırım'ın “İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız?” sorusunu davetliler “Hazırız” şeklinde yanıtladı.

“UYANIKLIK POLİTİKASI”

Binali Yıldırım'ın İBB'nin resmi törenine katılması ve burada seçim propagandası yapması tepkilere neden oldu. İBB CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, “Adaylardan biri sosyal denge sözleşmesi imza törenine nasıl davet ediliyor? Kim davet ediyor? Eğer adaylar davet edilecekse Ekrem İmamoğlu niye davet edilmiyor? Bütün bunlar yanlış işler. Yıldırım, orada sözleşmesi kendisi imzalamış gibi konuşma da yapmış. Sosyal denge sözleşmesi nisan ayında meclisten oybirliği ile geçti. Ekrem İmamoğlu 18 gün belediye başkanlığı yaptı halen görevde olsaydı bu imza çok daha önce atılırdı” dedi. Subaşı, belediyedeki kamu çalışanlarının kazanılmış hakkının verildiği sosyal denge tazminatı sözleşmesinin yeni bir şey veriliyormuş gibi suistimal edilmesini de eleştirerek “Buna uyanıklık politikası diyorum. Uyanıklık politikası ile ne devlet ne belediye yönetilir” diye konuştu.

BELEDİYE OLANAKLARINI DA KULLANIYORLAR

Yıldırım'ın bu törene katılmasının etik olmadığını vurgulayan Subaşı şunları kaydetti:

“Binali Yıldırım kendi başına gitmemiştir muhakkak davet edilmiş olması lazım. Zaten belediye şirketleri de iftarlar veriyor. Bu iftarlara Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İyi Parti'li meclis üyeleri davet edilmiyor. Ama Sayın Binalı Yıldırım davet ediliyor. Bütün devlet olanaklarını kullandıkları gibi bütün belediye olanaklarını da kendileri için kullanıyorlar. Bu şekilde davrandıkları için 31 Mart'ta kaybettiler, bu şekilde davranmaya devam ettikleri için 23 Haziran'da da kaybedecekler.”