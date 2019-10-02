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AKP’nin yüzde 40 önerisine CHP’den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı, cumhurbaşkanının yüzde 50+1 yerine ilk turda yüzde 40 oyla seçilmesi önerisine CHP'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan CHP'li Özkoç, "CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Sisteminin revize edilmesi gibi bir gündemi yoktur” dedi

Zeynep GÜRCANLI
14:29 -
Haberler Gündem
AKP’nin yüzde 40 önerisine CHP’den yanıt

AKP'li Faruk Çelik'in gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise önce ‘ön çalışma yapılıyor' ardından da ‘muhalefet gelirse değerlendiririz” sözleriyle yeşil ışık yaktığı, cumhurbaşkanının yüzde 50+1 yerine ilk turda yüzde 40 oyla seçilmesi önerisine CHP'den yanıt geldi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,  “CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Sisteminin revize edilmesi gibi bir gündemi yoktur” dedi.

Özkoç, kamuoyu gündemimin en çok konuşulan konusu haline gelen Cumhurbaşkanı seçim sistemindeki değişiklik konusunda sosyal medyadan şu mesajı paylaştı; “CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Sisteminin revize edilmesi gibi bir gündemi yoktur  İnandığımız,savunduğumuz tek sistem; güçlü parlamenter sistemdir. Tek mücadelemiz Türkiye’nin bir an önce güçler ayrılığına dayanan, güçlü parlamenter sisteme geçmesidir.”

AKP CHP Cumhurbaşkanı Engin Özkoç Faruk Çelik Recep Tayyip Erdoğan seçim sosyal medya TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 14:32 02.10.2019
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