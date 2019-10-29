Anıtkabir’deki törende dikkat çeken detay… Erdoğan, CHP heyetini pas geçti!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi Ankara’daki törenlerin merkezi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'di.

Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener de katıldı. MHP’yi Celal Adan temsil etti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Erdoğan’ın Anıtkabir’e gelişinde ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Erdoğan, Anıtkabir’e gelişinde kendisini karşılayanların elini sıktı.

Cumhurbaşkanı’nın; yüksek yargı temsilcileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve törene katılan kabine üyeleriyle tokalaştığı görüldü.

Erdoğan’ın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP’li TBMM Başkanvekili Levent Gök’e ise ‘yönelmediği’ gözlendi.

CELAL ADAN’LA MERDİVENLERDE TOKALAŞTI

Erdoğan’ın Bahçeli’yi de temsilen törene katılan MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile de törenin ardından merdivenlerde selamlaştığı görüntülendi.