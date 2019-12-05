Ankapark’ın şalteri indi

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, “Çinliler, Katarlılar talip, yılda 10 milyon turist gelecek. Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz” diyerek tanıttığı ve “Wonderland Eurasia” adıyla açılan 1.5 milyarlık Ankapark'ta şimdi de elektrikler kesildi.

Bilet ücretleri düşürülmesine rağmen kimsenin gitmediği Ankapark'ı, 20 yıllığına, yıllık 26 milyon 400 bin liraya kiralayan şirket de işçilerine maaş ödeyemez hale düştü. Ankapark'ın borçları nedeniyle kesilen elektriği nedeniyle parktaki oyuncaklar da durdu. İşletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankapark'ın batık durumda olduğunu açıklamıştı.

ÖNCE DİNOZORLAR GİTTİ

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark yüksek maliyet tartışmaları ve defalarca sonuçlanamayan ihale süreçleri yaşamıştı. Park açıldıktan sonra ilk yıl yerli ve yabancı 5 milyon turist ağırlama hedeflendiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark'ın 1 milyar 396 bin TL'ye mal olduğunu açıklamıştı. Parkın sadece giriş kapısının 19 milyon 950 bin TL'ye mal olması da tartışmalara yol açmıştı. Ankapark'ın bulunduğu bölgeye 2014'te konulan ve 10 milyon liraya mal olan dinozor maketleri kaldırılmıştı.

Tema parkların en büyüğü

Ankarapark, yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesi beklentisiyle inşa edildi. 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor. 12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye'nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule ‘Abyssto The Underworld', Avrupa'nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde yapılan ve büyük tartışmalara neden olan Ankapark'ın belediyeye maliyetinin iddia edildiği gibi 200-300 milyon dolar değil, 700-750 milyon dolar olduğunu söyledi.