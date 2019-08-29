Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Zafer Bayramı’ videosu yayınladı, sosyal medya yıkıldı

Anakara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı yayınladığı bir videoyla kutladı. Atatürk ve Türkiye haritasının yer aldığı videoda “Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz. Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü, kısa sürede onbinlerce beğeni aldı.