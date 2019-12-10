Ankara’daki imar değişiklikleri araştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mansur Yavaş başkanlığında yapılan toplantısında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan imar değişikliklerinin ve kaçak Fetöcü Savcı Şadan Sakınan lehine yapılan imar uygulamalarının araştırılmasına ilişkin önerge kabul edildi.

CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ertan Işık imzasıyla verilen önergede, FETÖ'yle ilgili mahkemelere yansıyan ifadelerde, belediyelerin ürettikleri imar rantlarıyla örgütün en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturduğu iddia edildiği belirtildi.

Önergede, Bülent Arınç'ın Başbakan Yardımcılığı dönemindeki “parsel parsel sattılar” sözüne de yer verilerek, FETÖ'cü suçlamasıyla kaçak durumda olan eski Savcı Şadan Sakınan'ın aldığı tarlaya emsali yükseltilerek imar verildiği örnek gösterildi.

Önergede, “İddialara göre, bu türden onlarca uygulama yapılmış ve FETÖ'nün adliyedeki önemli isimlerinden birisi olan Şadan Sakınan'a örgüt lehine kaynaklar akıtılmıştır. Firari durumdaki Şadan Sakınan'ın da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve onun eski Belediye Başkanı hakkında açılmış 100'den fazla davada takipsizlik kararı verdiği, karşılıklı işbirliği içinde bu sürecin götürüldüğüne dair vahim iddialar söz konusudur” denildi.

GÖKDELEN'E DE İNCELEME

Toplantıda ayrıca, Söğütözü'nde daha önce Gökçek döneminde metro durağı üzerine yapılan ve daha sonra yıkılan “Demirkafes” yerine yapılan gökdelenin de incelenmesine ilişkin önerge kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin daha önceki toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ben bir dönem burada Meclis üyeliği yaptım. Eskiden burada imar konularında yapılanları anlatayım mı? Eski yaptıklarımızı anlatacağız” demiş, olaydan sonra Gökçek Köse'yi ziyaret etmişti. (ANKA)